Разумков рассказал о членстве во фракции "Слуга народа"

Разумков возглавлял список "Слуги народа" на парламентских выборах. Фото: Богдан Бортаков, bykvu.com

Народный депутат Дмитрий Разумков является членом фракции "Слуга народа".

Об этом он рассказал в кулуарах во вторник, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Бывший спикер заявил, что после отзыва с должности председателя Верховной Рады он автоматически продолжает членство во фракции. Поскольку не подавал заявлений о выходе из ее состава, и фракция также не принимала решения о его исключении.

"Ситуация такова: 29 августа 2019 года я вступил во фракцию "Слуга народа". Согласно регламенту, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни в одну фракцию. Эту норму выполнили, но дополнительных документов, заявлений о выходе не было. И об исключении фракция не принимала решения.

Поэтому после завершения каденции на посту главы парламента я автоматически возвращаюсь во фракцию", - объяснил Разумков.

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Также рассказал, что написал письмо председателю фракции "СН" Давиду Арахамии с просьбой согласовать его направление для дальнейшей работы как члена парламентского комитета по вопросам свободы слова.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.