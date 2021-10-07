Стефанчука называют идеологом президентской партии "Слуга народа". Фото: Getty Images

Руслана Стефанчука назначили председателем Верховной Рады. Решение парламент принял в пятницу.

"За" проголосовал 261 депутат.

Фракция "Слуга народа" - 222, группы "Партия "За будущее"- 15,"Доверие" - 18, внефракционные - шесть.

ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" - ноль голосов "за".

"Прошу председателя Верховной Рады Украины занять свое место, Руслан Алексеевич. И помнить, что мы живем в парламентско-президентской республике", - сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

Перед рассмотрением вопроса на должность спикера кроме Стефанчука предложили Алексея Гончаренко і Яну Зинкевич с "ЕС".

Состоялось рейтинговое голосование.

За Стефанчука проголосовали 257, Гончаренко - 44, Зинкевич - 146.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумкова в Раде отправили на галерку

Стефанчук с августа 2019 года занимал должность первого вице-спикера.

На внеочередных парламентских выборах был вторым в списке партии "Слуга народа".

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата. В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.