Стефанчука назначили председателем Верховной Рады

 
Ексклюзивы
1/5
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 774
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 270
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1395
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3825
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1152
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1404
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1674
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
4
6
4
5
&quot;Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента&quot;: что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
&quot;Мецгер out&quot; - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Видео
Все видео
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 567
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 405
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 774
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 999
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 450
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 11:51

Стефанчука назначили председателем Верховной Рады

  Комментировать
Стефанчука назначили председателем Верховной Рады
Стефанчука называют идеологом президентской партии "Слуга народа". Фото: Getty Images

Руслана Стефанчука назначили председателем Верховной Рады. Решение парламент принял в пятницу.

"За" проголосовал 261 депутат.

Фракция "Слуга народа" - 222, группы "Партия "За будущее"- 15,"Доверие" - 18, внефракционные - шесть.

ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" - ноль голосов "за".

"Прошу председателя Верховной Рады Украины занять свое место, Руслан Алексеевич. И помнить, что мы живем в парламентско-президентской республике", - сказала вице-спикер Елена Кондратюк.

Перед рассмотрением вопроса на должность спикера кроме Стефанчука предложили Алексея Гончаренко і Яну Зинкевич с "ЕС".

Состоялось рейтинговое голосование.

За Стефанчука проголосовали 257, Гончаренко - 44, Зинкевич - 146.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумкова в Раде отправили на галерку

Стефанчук с августа 2019 года занимал должность первого вице-спикера.

На внеочередных парламентских выборах был вторым в списке партии "Слуга народа".

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.

В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стефанчука назначили председателем Верховной Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Мог согнуть подкову - 150 лет назад родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 7020
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5400
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3825
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 2664
&quot;Тимошенко показала высшую школу политического цинизма&quot; - сети обсуждают спикериаду в Раде
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
 6 Просмотров: 2421
Политика
Председатель Верховного суда уходит в отставку
Председатель Верховного суда уходит в отставку Просмотров: 36
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова Просмотров: 423
В "Слуге народа" очередной скандал - из-за высказываний Третьяковой
В "Слуге народа" очередной скандал - из-за высказываний Третьяковой Просмотров: 531
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая"
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 1422
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
4
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
Голосов: 8505
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть