Руслана Стефанчука назначили председателем Верховной Рады. Решение парламент принял в пятницу.
"За" проголосовал 261 депутат.
Фракция "Слуга народа" - 222, группы "Партия "За будущее"- 15,"Доверие" - 18, внефракционные - шесть.
ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" - ноль голосов "за".
"Прошу председателя Верховной Рады Украины занять свое место, Руслан Алексеевич. И помнить, что мы живем в парламентско-президентской республике", - сказала вице-спикер Елена Кондратюк.
Перед рассмотрением вопроса на должность спикера кроме Стефанчука предложили Алексея Гончаренко і Яну Зинкевич с "ЕС".
Состоялось рейтинговое голосование.
За Стефанчука проголосовали 257, Гончаренко - 44, Зинкевич - 146.
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Стефанчук с августа 2019 года занимал должность первого вице-спикера.
На внеочередных парламентских выборах был вторым в списке партии "Слуга народа".
7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.
В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил он.
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