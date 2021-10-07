В Раде появилась новая коалиция - Разумков

Разумков назвал коалицию словом "СНБ". Фото: rada.gov.ua

Уволенный с должности спикера Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде появилась новая коалиция.

Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Мы увидели новую коалицию - партия "Слуга народа", "Батькивщина". СНБ будет", - сказал бывший спикер.

"Проголосовала (за отставку. - Gazeta.ua) "Батькивщина", "Доверие", "За будущее", "Слуга народа" и часть "Голоса", - напомнил Разумков.

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"На пенсию я точно не собираюсь, буду двигаться вперед. Если не получилось с должности спикера, буду делать с должности народного депутата", - заявил политик.

На вопрос "Есть ли президентские амбиции?" бывший спикер ответил: "Президентские выборы пока не начались. Но раньше все что говорили? Говорили, что с председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали".

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.