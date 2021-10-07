Рада лишила Разумкова должности спикера

Разумков пробыл на посту спикера два года. Фото: iportal.rada.gov.ua

Дмитрия Разумкова отозвали с должности председателя Верховной Рады.

Решение парламент принял в четверг. "За" проголосовали 284 депутатов.

Фракция "Слуга народа" - 215, "Батькивщина" - 20, "Голос" - шесть, группы "Партия "За будущее" - 19, "Доверие" - 18, внефракционные - шесть.

ОПЗЖ и "Европейская солидарность" - ноль голосов "За".

Против отставки Разумкова во фракции "СН" голосовали семь депутатов - Людмила Буймистер, Олег Воронько, Оксана Дмитриева, Артем Дмитрук, Владимир Козак, Василий Мокан, Нелли Яковлева.

Заседание вел народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "Кто не с нами, тот против нас". Принцип "Закон один для всех" стал принципом "Друзьям - все, врагам - закон".

А принцип, оффшоры для власти - позор, стал принципом "Ничего страшного, у каждого ФЛП они есть", - заявил перед голосованием Разумков.

"Сейчас мы не можем вам доверять. Этого доверия нет", - сказал Разумкову председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Разумков пробыл на должности председателя Верховной Рады два года один месяц и восемь дней.

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5 октября парламент отстранил Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за его отзыв. Спикер допустил "большую ошибку", сказал президент Владимир Зеленский.