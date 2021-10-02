Зеленский: Дима допустил большую ошибку

У Разумкова другие политические взгляды, сказал Зеленский. Фото: Reuters

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил "большую ошибку".

Об этом сказал президент Владимир Зеленский журналистам в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа", сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, извините, ну совсем не вопрос. Это вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный.

Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа.

Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это нормально.

Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) иные, чем у 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа"), то это нормально - значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал Зеленский.

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2 октября депутаты из фракции "Слуга народа" собрали подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. 30 сентября председатель фракции Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Из сообщений СМИ, на фракции должны были обсудить кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.