Зеленский: Дима допустил большую ошибку

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил "большую ошибку".
Об этом сказал президент Владимир Зеленский журналистам в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа", сообщает "Інтерфакс-Україна"
"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, извините, ну совсем не вопрос. Это вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный.
Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа.
Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это нормально.
Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) иные, чем у 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа"), то это нормально - значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал Зеленский.
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2 октября депутаты из фракции "Слуга народа" собрали подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
30 сентября председатель фракции Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.
Из сообщений СМИ, на фракции должны были обсудить кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.
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