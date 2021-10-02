"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова

Сбор подписей начался незадолго до приезда президента. Фото: rada.gov.ua

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" собрали подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом сообщило издание "Телеграф"

"Я был 49 по счету. Уже есть более 150 голосов", - сообщил народный депутат Алексей Устенко.

Сбор подписей начался незадолго до приезда президента Владимира Зеленского.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что процесс сбора подписей будет быстрым.

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30 сентября Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции "СН" в Трускавце проходит 1-2 октября. На него приехал президент. Председатель Верховной Рады не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата.