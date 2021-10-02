Зеленский приехал на "большую фракцию" своей партии

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Президент Владимир Зеленский прибыл на "большую фракцию" партии "Слуга народа", которая проходит в Трускавце.

Об этом сообщила пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в субботу.

Зеленский прибыл в отель Rixos-Prykarpattya.

Президент поздоровался с журналистами. Но не стал отвечать на вопрос "Какие у вас отношения с Разумковым" и прошел в отель.

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Процесс сбора подписей за отстранение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады будет быстрым, заявил в Трускавце председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Из сообщений СМИ, на фракции обсудят кадровые ротации - замену спикера и четырех министров.