Подписи за отставку Разумкова соберут быстро - Арахамия

Процесс сбора подписей за отстранение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады будет быстрым.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Трускавце, сообщает Цензор.нет

Депутат предположил, что сегодня может начать собирать подписи "слуг народа" за отставку спикера.

"Но этот вопрос будет быстрым. Если вы думаете, что нужно ходить и говорить "пожалуйста, подпиши", то так не работает.

Если решение принято, все просто подошли и подписались. Так всегда было", - сказал Арахамия.

Тем временем Разумков официально пригласил депутатов "слуг" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу.

Спикер направил письмо Арахамии и членам фракции "СН". Предлагает встретиться в понедельник, 4 октября, в 18:00 в конференц-зале Верховной Рады.

Арахамия, отвечая на вопрос, не связывался ли Разумков с ним, заявил: "Пригласил только через эфир. Я немного посмотрел запись и понял, что господин Разумков точно не видит себя со "слугой народа".

Говоря о том, пойдет ли фракция на встречу со спикером, депутат сказал: "Я не понимаю, он предложил прийти к нам, или мы к нему? Чтобы мы фракцией пришли к нему? Это нужно обсуждать с фракцией. Неожиданное приглашение. Так никогда не было".

Дополняется.