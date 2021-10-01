Разумков не исключает, что его могут выгнать из Рады

Разумков шел первым в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году. Фото: @dmytro.razumkov

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет НВ.

На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии, Разумков ответил:

"Я сегодня внефракционный, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".

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30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова. Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.