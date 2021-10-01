Разумков не исключает, что его могут выгнать из Рады

 
Ексклюзивы
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 288
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1 Просмотров: 378
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 360
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1539
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 540
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 234
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 279
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 666
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2547
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
6
15
4
5
5
&quot;Клубничка&quot;, лучшие трюки и сценарии: &quot;слугам&quot; раздали Оскары
"Клубничка", лучшие трюки и сценарии: "слугам" раздали Оскары
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
Отель в Трускавце, куда заедут &quot;слуги&quot;, окружили полицией
Отель в Трускавце, куда заедут "слуги", окружили полицией
Аннексия Тузлы: как РФ строила дамбу к украинскому острову
Аннексия Тузлы: как РФ строила дамбу к украинскому острову
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
Видео
Все видео
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Нардеп, которого трижды ловили на кнопкодавстве, на суде упорно этого не признает
Нардеп, которого трижды ловили на кнопкодавстве, на суде упорно этого не признает
"До такого еще не доходило" - показали проплаченный митинг ОПЗЖ
"До такого еще не доходило" - показали проплаченный митинг ОПЗЖ
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 342
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 3591
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1899
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 288
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 10:56

Разумков не исключает, что его могут выгнать из Рады

  Комментировать
Разумков не исключает, что его могут выгнать из Рады
Разумков шел первым в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году. Фото: @dmytro.razumkov

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил, что его попытаются лишить депутатского мандата.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет НВ.

На вопрос, может ли быть попытка забрать у него мандат, поскольку он формально вышел из фракции и из партии, Разумков ответил:

"Я сегодня внефракционный, поскольку являюсь председателем Верховной Рады. Именно так предусматривает регламент Верховной Рады Украины. Поэтому попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными - не всегда это получается".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера

30 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился выдать подписные листы за отзыв Разумкова.

Выездное заседание фракции в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков не исключает, что его могут выгнать из Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 17667
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 8541
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 8433
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4005
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 3591
Политика
Послы G7 снова пришли в ОП. Говорят о волоките с судебной реформой
Послы G7 снова пришли в ОП. Говорят о волоките с судебной реформой Просмотров: 126
Ухудшение здоровья Путина усилит внутриполитическую борьбу за власть до начала 2023 года - Институт Роберта Ленсинга
Ухудшение здоровья Путина усилит внутриполитическую борьбу за власть до начала 2023 года - Институт Роберта Ленсинга Просмотров: 315
Кулеба анонсировал начало слушаний по захваченным Россией украинским судам в Керченском проливе
Кулеба анонсировал начало слушаний по захваченным Россией украинским судам в Керченском проливе Просмотров: 90
Украина перешла на электронные больничные
Украина перешла на электронные больничные Просмотров: 153
Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности
Порошенко примет участие в международной конференции по безопасности Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
3
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
1
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
Голосов: 8444
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть