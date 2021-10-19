Валил евроинтеграционные законопроекты и осуждал общественные протесты - рассказали о залетах "слуги" Дмитрука

Деятельность Дмитрука в Раде направлена на торможение развития государства, заявили активисты. Фото: @antac.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук, который обозвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом", отрабатывал интересы олигарха Рината Ахметова и ослаблял ответственность за ложь в декларациях.

Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

"Обозвал аналогично тому, как поливали выдуманной чернухой художника "регионалы", когда блокировали его назначение директором Одесского художественного музея. "Регионалы", которым чуждо все, что означает развитие Украины.

Одесским "регионалам" мозолила глаза четкая украинская позиция художника, они постоянно пытались помешать ему.

И теперь в унисон с ними поливает грязью уже покойного художника представитель фракции большинства в Раде. Просто мерзкий поступок.

Хотя нас это совсем не удивляет. Деятельность Дмитрука в Раде тоже направлена на торможение развития государства. Он и интересы Ахметова отрабатывал, и за Авакова голосовал", - заявили в ЦПК и напомнили о перечне "залетов" нардепа.

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По данным ЦПК, Дмитрук не поддержал евроинтеграционный законопроект об уменьшении промышленного загрязнения, который заставляет владельцев промышленных активов модернизироваться.

Также нардеп голосовал за осуждение протестов общественности у стен Офиса президента, где требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Является одним из тех депутатов, кто отказался устанавливать ответственность за ложь в декларациях в виде лишения свободы и решили обойтись только ограничением свободы и повысить сумму лжи до 9 млн грн.

Поддерживал сомнительную комиссию по избранию руководителя САП, которая нарушает условия безвиза с ЕС.

Не выступил против "договоренностей Ермака" в Минске в марте 2020 года о "консультативном совете", в соответствии с которыми агрессор Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась бы наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Тогда 60 народных депутатов от "Слуги народа" обращались к президенту Владимиру Зеленскому и напомнили, что в ОРДЛО действуют оккупационные органы РФ.

"Хотим рассказать об этом нардепе большему количеству людей", - отметили активисты.

Дмитрук попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на выборах по округу в Одессе. В свое время "засветился" на автопробеге в городе, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария. Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата. Является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.