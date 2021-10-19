Сатирик назвал "слугу" Дмитрука "сферическим г*ндоном"

Сатирик Евгений Гендин назвал народного депутата от "Слуги народа" Артема Дмитрука "сферическим г*ндоном".

Об этом сатирик написал в Facebook.

"Кусок зелёного дерьма, поднятый социальным фекально-дренажным лифтом на поверхность. Вы мразь, народный депутат Дмитрук. Я тут подумал, что я ж заслуженный деятель искусств Украины - и так написал. Ай-я-яй. Вы, Дмитрук, безусловный сферический гондон. Заслуженный деятель искусств Украины Евгений Гендин", - написал сатирик.

18 октября нардеп опубликовал видео, в котором назвал покойного художника Александра Ройтбурда "педофилом и наркоманом".

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Артем Дмитрук избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на округе в Одессе. В свое время "засветился" на автопробеге в городе, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария.

Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился демонтажем барельефа советскому маршалу Георгию Жукову на здании Одесского областного военкомата.

Дмитрук является членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.