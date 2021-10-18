"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда

Нардеп от "Слуги народа" Артем Дмитрук отличился очередным заявлением. Фото: facebook.com/artem.dmytruk.odessa

Одесский художественный музей стал национальным. Солидный статус ему предоставил президент Владимир Зеленский. И поручил провести работу над вопросом о присвоении коммунальному учреждению имени Александра Анатольевича Ройтбурда, который возглавлял музей и умер в августе этого года.

В ответ нардеп от "Слуги народа" обозвал Ройтбурда педофилом и наркоманом. И выступил против присвоения музею имени художника, о чем написал в Facebook.

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"Художественный музей в Одессе назвать именем педофила и наркомана. Я подписывал обращение на имя президента Украины о том, что бы присвоить нашему музею статус национального, но не в честь дерьмо-художника. Я сделаю все, чтобы эта процедура по присвоению имени музею не осуществилась", - написал на русском нардеп от президентской партии.

Артем Дмитрук избран по мажоритарному округу в Одессе. В свое время "засветился" на автопробеге в городе, организованном партией прокремлевского блогера Анатолия Шария. Также с еще одним "слугой" Алексеем Леоновым возмутился демонтажом барельефа советского маршала Георгия Жукова на здании одесского областного военкомата.