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четверг, 27 января 2022 07:11

20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
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В Днепре 20-летний солдат расстрелял своих сослуживцев. Четверо погибли, есть раненые
Фото: informator.ua
В Днепре 20-летний солдат расстрелял своих сослуживцев. Четверо погибли, есть раненые
В Днепре 20-летний солдат расстрелял своих сослуживцев. Четверо погибли, есть раненые

27 января в военной части в Днепре 20-летний солдат расстрелял своих сослуживцев. Все произошло примерно в 3:50.

Предварительно, погибших пятеро - четверо мужчин и женщина. По меньшей мере пятеро раненых, сообщает "Информатор Днепр".

Известно, что солдат срочной службы зашел в оружейнуюк омнату, взял автомат АК-47 с патронами и открыл огонь в караульном помещении.

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В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую".

Стрелка пока не нашли. Предполагают, что он перелез через забор. В последний раз его видели на ул. Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму.

Все правоохранители города подняты по тревоге. Стрелка разыскивают.

На посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области от огнестрельного ранения погиб солдат.

Подозревают, что смертельный выстрел совершил его товарищ. В случае доказательства вины военнослужащему грозит до 10 лет тюрьмы.

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