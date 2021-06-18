"Дело не в армии": солдат пустил себе пулю в лоб за полгода до дембеля

В Херсонской области в воинской части застрелился 21-летний срочник. Фото: npu.gov.ua

В Херсонской области в воинской части застрелился 21-летний срочник. Солдат был родом из Кропивницкого. Он прослужил год и до конца выполнения долга ему оставалось буквально полгода.

Трагедия произошла в селе Антоновка еще 4 июня, но обнародован факт сегодня, 18 июня. О трагедии сообщил руководитель Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Руслан Цыганков.

"Инцидент произошел утром. Он снял кепку, повесил ее и выстрелил себе в лоб из табельного оружия", - сказал Цыганков, передает ТСН.ua.

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Кроме того, была проверена телефонная переписка парня с родными. И была она депрессивного характера. За шесть дней до трагедии он написал сообщение: "Дело не в армии, дело во мне".

Проводятся соответствующие экспертизы по выяснению обстоятельств трагедии. Дело расследуют как умышленное убийство с приметками "самоубийство" и "неуставные взаимоотношения между коллегами". Продолжается следствие по делу. Опрашиваются коллеги погибшего.

В военной части, которая дислоцируется в селе Цвитоха Славутского района Хмельницкой области, нашли застреленным 21-летнего военнослужащего. Погибший родом из Запорожья. Проходил срочную службу в в/ч А 1358.