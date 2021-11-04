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четверг, 04 ноября 2021 15:34

Срочник выбросился из окна на третий день службы

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Срочник выбросился из окна на третий день службы
Во Львове срочник из Харьковской области, прослуживший три дня, выбросился из окна. Фото: npu.gov.ua

Во Львове с четвертого этажа казармы на территории воинской части 4114 Национальной гвардии Украины выбросился 18-летний солдат срочной службы.

Он прослужил три дня, пишет MyKharkov.info со ссылкой на источники среди правоохранителей.

Сообщается, что срочник из Первомайского Харьковской области. Прыгнул из окна туалета. На место вызвали медиков, пытавшихся реанимировать пострадавшего, но безрезультатно.

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При осмотре тела погибшего на левой руке возле большого пальца обнаружили надпись "кремируйте", признаков насильственной смерти не обнаружено.

Труп срочника направлен во Львовское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Херсонской области в военной части застрелился 21-летний срочник. Солдат был родом из Кропивницкого. Он прослужил год и до окончания службы ему оставалось полгода.

За шесть дней до трагедии он написал сообщение: "Дело не в армии, дело во мне".

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