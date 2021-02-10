Военный, который застрелил таксиста не виноват - эксперт

На блокпосту полосы обороны 53-й бригады пытались осуществить прорыв. Военный открыл огонь на поражение. Фото: Укрправда

Караульный, расстрелявший автомобиль на блокпосту в Викторовке не виноват.

Военнослужащий не виноват, потому что выполнял правила несения караульной службы, говорит Gazeta.ua военный эксперт Александр Сурков.

"Блокпост - это режимный объект, у которого есть знаки, которые на это указывают. Военнослужащий действовал по всем правилам. Другой вопрос, что блокпост мог быть не обозначен, тогда к ответственности нужно привлекать человека, который за это отвечает, но не военного. Солдат сделал все правильно - сделал предупредительный выстрел, а когда это проигнорировали открыл огонь на поражение. Он выполнял правила и его за это должны поощрить", - говорит эксперт.

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Надо проводить расследование и устанавливать лиц, которые пытались прорвать кордон.

На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, водитель скончался по дороге в больницу.