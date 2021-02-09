На Донбассе пытались прорвать украинский блокпост: есть погибший

 
Ексклюзивы
1/5
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 684
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 504
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2412
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9648
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1620
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2214
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 5104
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 7425
Фото
Все фото
6
4
13
5
19
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Украинские истребители провели зимние полеты: захватывающее видео
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Видео
Все видео
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Интервью
1/5
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 315
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 288
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1107
Колонка
07 февраля 2021
Просмотров: 819
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
вторник, 09 февраля 2021 14:39

На Донбассе пытались прорвать украинский блокпост: есть погибший

  Комментировать
На Донбассе пытались прорвать украинский блокпост: есть погибший
На месте инцидента работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Фото: "УНИАН"

На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, водитель скончался по дороге в больницу.

Инцидент произошел вчера возле блокпоста механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области, сообщили в штабе ООС. В машине находились 2 человека, на требование остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. Украинский военный выстрелил в воздух, но машина продолжала движение в направлении вооруженных формирований РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеский снайпер у Новомихайловки подстрелил в нашего воина

"В результате нескольких выстрелов ранения получили двое гражданских лиц: водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты накрыли наших воинов минами 120-го калибра и получили по зубам

Украинские войска должны на каждый выстрел отвечать выстрелом, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Но это война, мы договорились, что будем работать дипломатическими политическими методами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбассе пытались прорвать украинский блокпост: есть погибший». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Запатентовали первый огнетушитель

Заключенные подняли восстание

Родился основатель Maybach

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

На референдуме поддержали изменение власти

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 203256
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 40907
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 35298
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 24390
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 23807
Донбасс
Российские оккупанты накрыли наших воинов минами 120 калибра и получили по зубам
Российские оккупанты накрыли наших воинов минами 120 калибра и получили по зубам Просмотров: 729
Украина должна развивать ВСУ, чтобы победить Россию - военный эксперт
Украина должна развивать ВСУ, чтобы победить Россию - военный эксперт
 Просмотров: 288
Жителей ОРДЛО будут вакцинировать в Украине
Жителей ОРДЛО будут вакцинировать в Украине Просмотров: 198
Вражеский снайпер у Новомихайловки подстрелил в нашего воина
Вражеский снайпер у Новомихайловки подстрелил в нашего воина Просмотров: 477
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
 2 Просмотров: 2412
Больше всего комментируют
5
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
3
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 10357
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть