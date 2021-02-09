На Донбассе пытались прорвать украинский блокпост: есть погибший

На месте инцидента работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Фото: "УНИАН"

На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, водитель скончался по дороге в больницу.

Инцидент произошел вчера возле блокпоста механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области, сообщили в штабе ООС. В машине находились 2 человека, на требование остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. Украинский военный выстрелил в воздух, но машина продолжала движение в направлении вооруженных формирований РФ.

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"В результате нескольких выстрелов ранения получили двое гражданских лиц: водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

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Украинские войска должны на каждый выстрел отвечать выстрелом, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Но это война, мы договорились, что будем работать дипломатическими политическими методами.