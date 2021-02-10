Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО

Украинский медиа неправильно освещают новости о войне. В этом мы отстали от государства-оккупанта Российской Федерации на 10 лет.



Нету собственного контента о ВСУ, который бы захватывал читателя, говорит Gazeta.ua ветеран АТО, писатель, автор-режиссер программы "История Войны" Юрий Руденко.

Автор: Соцсети Юрий Руденко - ветеран АТО, писатель, автор-режиссер программы "История Войны".

Почему на седьмом году войны с Россией новостей и сюжетов об агрессии РФ на Донбассе меньше?

Война на Донбассе затянулась, она позиционная. Там не происходит никаких сдвигов - наступлений, или возвращение территорий. Люди к этому привыкли и все меньше обращают внимание на нее. Интерес возвращается, как только начинаются бои. Например, на Светлодарской Дуге когда наши военные взяли позиции "Кикимора", "Крест", "Звезда" и "5 пост". Бои в Авдеевке тоже привлекли немало внимания населения. Это как с новостями о ДТП они случаются каждый день по всей Украине, но интересные только масштабные. Это такой логический процесс - все эти события устаревают и меркнут на фоне острых новостей. Людям надо хлеба и зрелищ. А медиа делают контент, который интересует аудиторию больше.

Люди стали менее склонными к сочувствию?

В 2014 году российская агрессия и вторжение армии РФ в Украину шокировало людей. Они плакали по каждому каждым погибшему. Теперь привыкли, потому что война затянулась и не является для людей раздражителем. Поскольку у нас президент продвигает "мирное урегулирование" войны, то на фронте пока без изменений. Конфликт замораживается по возможности, ничего не меняется и люди теряют интерес. Войной, обстрелами и оккупацией интересуются люди или с активной гражданской позицией, или родственники, любимые и дети военных, или жители оккупированных территорий. То есть тот слой наших сограждан, которых война затронула лично. Другие руководствуются логикой - не показывают, значит там все хорошо.

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В чем кроется опасность уменьшения количества новостей о войне и Вооруженные силы Украины?

Угроза заключается в том, что это война, она как хроническая болезнь. Если не говорить о ней постоянно, то у людей будет падать уважение к военным. До 2014 года наших военных не уважали, а надевать на себя форму Вооруженных Сил Украины было стыдно. Когда Россия напала на нас, то ситуация в этом плане улучшилась - о тех, кто ушел на защиту страны начали говорить, как о героях. Украинский военнослужащий стал защитником и уровень уважения и доверия к нему повысился. Эта тенденция должна сохраняться, потому что это нормально. Человек, который сознательно выбрал себе профессией защиту своего отечества, понимая, что может погибнуть, должен быть уважаемым в обществе. Сейчас на фронте динамики нет, поэтому и престиж профессии упал. Со стратегической точки зрения это очень плохо. В 2014-м дети и подростки хотели идти в армию. Они видели красивых и статных военных в форме, которых уважают другие. На фоне этих впечатлений и патриотических чувств они и пойдут служить. Человек, который сознательно выбрал себе профессией защиту своего отечества, понимая, что может погибнуть, должен быть уважаемым в обществе. Сейчас ситуация изменилась, так как уровень уважения к военным упал. Из-за этого меньше детей в будущем предпочтут связать свою жизнь с военной службой. От этого мы будем иметь большую не комплекцию, еще худшую ситуацию. Это может привести к повторной эскалации, потому что нападают на государства со слабой армией. Чтобы избежать этого мы должны подавать информацию правильно. Необходимо обращать внимание на исторический опыт, и поднимать интерес людей к военной службе. С прошлого нам досталось пословица "В здоровом теле - здоровый дух". Зачем он и почему мы должны заниматься спортом, следить за здоровьем, как думаете? Все просто - чтобы в нужный момент взять в руки автомат и пойти на защиту своей страны. Эта поддержка высокой боеспособности мобилизационного резерва в интересах государства. То есть - это вопрос национальной безопасности и им не должен заниматься рядовой гражданин, потому, грубо говоря, он платит налоги и надеется, что государство его защитит. У нас есть министерство информационной политики, которое немного иначе работает, но должно агитировать молодежь служить в армии. Чтобы развивать эту отрасль можно использовать все мировые модели интерес граждан в военной службе. Кстати Россия для этого создала свою "Юнармию", "казачьи полки", где дети бегают с автоматами и играют в свои "Зарницы". Россиянам с детства прививают мысль, что армия - это здорово и по достижению совершеннолетия часть из них пойдет служить, возьмет в руки автомат и двинется на войну. Наш враг финансирует повышение престижа своей армии.

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В чем заключается проблема освещения войны на Донбассе?

Чтобы рядовому гражданину было интересно читать новости о войне СМИ должны рассказывать не только сухую статистику обстрелов. Эти сведения повторяются каждый день и они похожи. Для журналистов здесь начинается сложная и творческая работа: надо находить новые аспекты. Грубо говоря если на Ток-шоу будут ежедневно приходить одни и те же люди, то канал обанкротится, потому что потеряет свои рейтинги. Учитывая это владельцы СМИ ежедневно "напрягают" целую команду: дизайнеров, редакторов, журналистов, чтобы каждый раз картинка была "вкуснее", чем вчера. Еще важная проблема - отсутствие инфополитики, то есть правил освещения темы войны в СМИ. Это должен быть закон, инструкция да что угодно, лишь бы все каналы говорили о событиях на фронте в одной риторике: "Россия оккупировала территории Украины". Но, к сожалению, у нас такого нет, а антиукраинские СМИ этим пользуются. И из-за этого нам иногда трудно привлечь российских пропагандистов к ответственности. Благодаря отсутствию единого правила освещения войны на Донбассе СМИ нагоняют рейтинги негативными новостями и освещением военных в негативном ключе. Даже сейчас в медиаполе больше всего просмотров набирают новости "АТОвец убил".

Автор: Скриншот Согласно статье 62 Конституции Украины СМИ не могут называть подозрительного виновным до решения суда.

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Почему такое происходит?

Потому что благодаря репостам в соцсетях человек удовлетворяет свою потребность делать что-то хорошее. Когда обыватель видит негативную новость "помогите", или "убил-зарезал-украл" на подсознательном уровне хочет что-то сделать. Просто взять и перекинуть денег, или реально помочь мало кто может по разным причинам, а вот благодаря репост люди себя успокаивают - расшарил и есть вероятность, что поможет кто-то более влиятельный, или богатый.



Хорошие новости никто не шарит, потому что нет призыва о помощи. Некому сочувствовать и помогать. Позитивные новости лайкают и все. Это такая особенность.



Поэтому распространяя негативные новости многие СМИ делают себе рейтинги.



Зарубежные СМИ на этот случай имеют методички, в которых положительных и отрицательных новостей должно быть одинаковое количество в выпуске. Как правило, в конце должно быть положительная новость.



Украинские СМИ в эфир пускают новости, на которых проще набить рейтинг и поэтому люди устают от войны, от негатива. В идеале должны сесть умные люди и написать алгоритмы подачи новостей, чтобы плохих и хороших новостей было одинаковое количество.



Процесс усталости от плохих событий - это нормально. Должны менять подачу информацию, она должна быть интересной.

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Какой будет эффект, если все каналы и сайты будут в большинстве своей писать и говорить о войне?

Это будет очень плохо, потому что фишка армии в том, что она сдерживает негатив, то есть врага и войну на Донбассе. Военные сидят в окопах, чтобы на мирной территории все работало: бизнес, экономика, кафешки, дети рождались, чтобы тот же солдат мог вернуться с фронта и расслабиться. Если все новости будут о войне, негатив, потери, обстрелы, то гражданских и военных загоним в депрессию. Если будем каждый день транслировать пессимистические новости о войне - разница между фронтом и тылом исчезнет. Нивелируется один из смыслов бросать семейный уют, мирную работу и идти воевать в сырость и холод, чтобы другим хорошо жилось. Это нормально, что в мирной части люди спокойно живут, потому что на востоке люди их защищают. Многие военные в мотивацию идти и защищать Украину вкладывают что-то свое. Для одного солдата - это защита Украины, возвращение домой на оккупированные территории, а для другой - обеспечить мир и свободу своим родным. Надо понимать как освещать войну на Донбассе. Если здесь, в тылу, будет то же самое, что и на передке, то и смысла воевать нету. Вот этот нарратив "На востоке война, а здесь жируют" - плохой и позитива для имиджа ВСУ не несет. Это нормально, что в мирной части люди спокойно живут, потому что на востоке люди их защищают. Есть продвигать позитив и положительные нарративы и напоминать о войне.

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Что делать? Как действовать медийникам, чтобы и общество в депрессию не вогнать и людям было интересно?

На самом деле мы имеем для этого все инструменты. Журналисты должны выходить из зон комфорта, имею в виду жанры, в которых они привыкли делать свои материалы. Если, грубо говоря, репортер пойдет писать портретное интервью, то это уже будет новый взгляд.

Чтобы заинтересовать аудиторию можно, как вариант, снять серию сюжетов о том, как журналист пытается принять участие в учениях. Здесь даже схалтурить можно, имея в виду перенять опыт государства-агрессора. Россияне обогнали нас в теме информационного сопровождения армии на 10 лет.

У них есть целая серия выпусков, где толстый журналист пытается стать водителем танка. Он попал в часть и сталкивался со многими проблемами, которые связаны с его весом. И они еще все так удачно подвязали под здоровый образ жизни, про то, почему важно быть сильным, подкачанным.

Благодаря развитию соцсетей мы получили возможность оказываться в любом месте - на войне, на островах, в парламенте. При этом не выходя из дома.

Какую-либо звезду или журналиста, или ведущего можно отправить в ситуацию, с которой сталкиваются наши граждане. И интереснее будет то, что у главного героя что-то будет получаться, а что-то нет.

Перемирие на Донбассе больше не соблюдается. Пророссийский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии Гордону.