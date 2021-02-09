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среда, 10 февраля 2021 00:01

Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук

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Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
Кравчук рассказал о перемирии на Донбассе. Фото: ТСН

Перемирие на Донбассе больше не соблюдается.

Пророссийский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения", заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в комментарии Гордону.

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора", – сказал Кравчук.

Он добавил, что на временно оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и оружие. И мы не знаем, когда это оружие может быть задействовано, "но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит".

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Раньше Кравчук заявлял, что украинские войска должны на каждый выстрел отвечать своим выстрелом.

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