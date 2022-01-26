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среда, 26 января 2022 10:59

Женщина набрала кредитов на кавалеров из кафе
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В Полтавской области задержали 20-летнюю женщину из Херсона, которая обворовывала своих поклонников в кафе
Фото: pl.npu.gov.ua
В Полтавской области задержали 20-летнюю женщину из Херсона, которая обворовывала своих поклонников в кафе
В Полтавской области задержали 20-летнюю женщину из Херсона, которая обворовывала своих поклонников в кафе

В Полтавской области задержали 20-летнюю женщину, которая после знакомства обворовывала своих поклонников. Известно по меньшей мере о 12 пострадавших.

Также на нескольких женщина оформила кредиты, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Жительница Херсонской области причастна к 12 кражам у жителей Кременчуга и Горишних Плавней Полтавской области. Она знакомилась с мужчинами в кафе и обворовывала поклонников. Также на нескольких пострадавших даже оформила кредиты", - рассказал заместитель начальника полиции Полтавской области Сергей Рекун.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений. Решают вопрос об избрании ей меры пресечения. Полиция устанавливает, не причастна ли подозреваемая к подобным преступлениям.

На Волыни задержан 25-летний злоумышленник, который обворовывал посетителей в заведениях отдыха.

Он просил телефон якобы для звонка. С помощью функции восстановления пароля менял финансовый номер потерпевших на свой и оформлял онлайн-кредиты.

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