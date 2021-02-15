Травили, грабили и выбрасывали из авто: под Киевом орудовала банда клофелинщиков

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В Киевской области поймали 3 мужчин, которые устроили серию грабежей.

Преступники, занимавшиеся автоперевозками, подсыпали клофелин своим жертвам. Когда те теряли сознание, грабили и выбрасывали у дороги, сообщили в пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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"Одно из них нападений произошло неподалеку от поселка Бузова. Там местные жители нашли двух мужчин без сознания. Полиция выяснила, что мужчины ехали в Житомир и по дороге вместе с другими пассажирами выпили бутылку водки, которую предложил водитель. Что происходило потом, жертвы уже не помнят. Еще одно аналогичное преступление произошло в поселке Березань Броварского района", - сказано в сообщении.

Преступникам сообщили о подозрении. Вскоре им будет избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.

В Подольском районе Киева таксист на Audi Q5 "угостил" 40-летнего мужчину кофе с психотропным веществом, ограбил и выбросил из машины. Утром его у лесополосы нашла 38-летняя водитель. Она увидела возле проезжей части мужчину на коленях с разбитой головой. Он еле разговаривал, был в шоковом состоянии, но смог назвать свой адрес и номер телефона жены.