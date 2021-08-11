Мошенница оформила кредиты на 40 украинцев. Как не попасться на крючок

Мошенница подрабатывала паспортные данные и меняла финансовые номера людей, которых обманывала. Фото: pixabay

Правоохранители разоблачили женщину, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на посторонних людей.

33-летняя жительница Кривого Рога в учетных записях жертв находила данные для идентификации личности и оформления кредитов, сообщает киберполиция совместно с Минцифры и НБУ.

Мошенница подделывала паспортные данные и меняла финансовые номера людей, которых обманывала. Таким образом у нее появлялся доступ к онлайн-банкингу людей и возможность воровать кредитные деньги и оформлять новые кредиты.

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Из-за нее пострадали около 40 человек, а сумма ущерба превысила 300 тыс. грн. Киберполиция зафиксировала, что передача данных происходила через BankID и вход в приложение "Дія".

В ходе расследования специалисты подтвердили защищенность "Дії", отмечают в Министерстве цифровой трансформации. Уверяют, что невозможно взять кредит онлайн с использованием цифровых документов приложения без участия их владельца. Киберполиция проанализировала 1500 обращений украинцев о мошенничестве с кредитами. В ни одном из них "Дія" не была причастна, что также подтверждает безопасность цифровых документов.

В Минцифры советуют придерживаться простых правил безопасности, чтобы не стать жертвами мошенников. Следует позаботиться о защите финансового номера, то есть запретить отдаленную замену SIM-карты в мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание. Надо всегда использовать двойную аутентификацию на всех сервисах. Не оставлять копии персональных данных в местах, к которым могут получить доступ мошенники. Не публиковать свой финансовый номер на платформах объявлений и в соцсетях.

В Украине преступники разработали новую мошенническую схему. Предлагают вознаграждение за опрос в интернете. Киберполиция предупредила украинцев об опасности. Мошенники распространяют видеоролик от имени украинской телеведущей. Обещают выплатить денежное вознаграждение за участие в социологическом опросе по поводу потребительского рынка.