Мошенники придумали новую схему - как обманывают украинцев

Преступники могут завладеть банковской информацией. Фото: pixabay.com

В Украине преступники разработали новую мошенническую схему. Предлагают вознаграждение за опрос в интернете.

Киберполиция предупредила украинцев об опасности, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Мошенники распространяют видеоролик от имени украинской телеведущей. Обещают выплатить денежное вознаграждение за участие в социологическом опросе по поводу потребительского рынка.

В описании под видео находится ссылка. Также публикуют фальшивые отзывы других пользователей.

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"После псевдоопроса гражданам предлагается ввести данные банковской карты для оплаты "комиссии" и зачисления денег", - пишут в ведомстве.

Преступники таким способом выманивают деньги у людей, а также получают информацию о банковских счетах.

Мошенники создали фальшивый сайт Приватбанка. Его зарегистрировали в США. После заполнения формы оператор преступного центра выходит на связь с клиентом, чтобы получить частную информацию и выманить деньги.