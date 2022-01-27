Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка

 
Ексклюзивы
1/5
"Каждый раз рвется сердце, будто частичка отмирает" - как живут выброшенные Бусинки и Шанели в самом большом приюте Украины
"Каждый раз рвется сердце, будто частичка отмирает" - как живут выброшенные Бусинки и Шанели в самом большом приюте Украины
Просмотров: 1836
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 594
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 459
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 1548
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1116
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 2970
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 2034
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 5607
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 1107
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 315
Фото
Все фото
3
3
3
3
7
Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка
Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка
Задержали солдата, устроившего смертельную стрельбу в части
Задержали солдата, устроившего смертельную стрельбу в части
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Видео
Все видео
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 2502
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1386
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1521
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 792
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6372
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 477
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
четверг, 27 января 2022 10:11

Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка
3

  Комментировать

Солдата 21-летнего Артема Рябчука, расстрелявшего 10 человек в военной части в Днепре, задержали сотрудники областной полиции.

Он будет нести строжайшую ответственность. Информацию подтвердил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил
Фото: facebook.com/moden.ua
Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил
Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых

"По моему приказу создадут комиссию по изучению обстоятельств, что могли привести к таким действиям военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности. А не для того, чтобы он расстреливал коллег. Также изучат обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", - сказал Монастырский.

Добавил, что после изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, сделают выводы. В том числе кадровые.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода.

В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было 22 солдата. Двое смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев
Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев Просмотров: 5184
Военный, который застрелил таксиста, не виноват - эксперт
Военный, который застрелил таксиста, не виноват - эксперт Просмотров: 1935
Военный застрелил товарища
Военный застрелил товарища Просмотров: 4302
В лесополосе нашли трупы военнослужащего и гражданского мужчины
В лесополосе нашли трупы военнослужащего и гражданского мужчины Просмотров: 6282
Сейчас вы читаете новость «Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Сгорели живьем: загорелся космический шаттл

Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь

Самое читаемое
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 7992
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 7489
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 7345
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 7254
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
 Просмотров: 6480
Происшествия
Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Днепре
Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Днепре
Стрелял в упор: стало известно о состоянии пострадавших в Днепре
Стрелял в упор: стало известно о состоянии пострадавших в Днепре Просмотров: 990
Задержали солдата, устроившего смертельную стрельбу в части
Задержали солдата, устроившего смертельную стрельбу в части
3
 Просмотров: 1989
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 1971
Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев
Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев Просмотров: 5184
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
2
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
Голосов: 795
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть