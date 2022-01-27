Монастырский подтвердил задержание опасного солдата-стрелка

Солдата 21-летнего Артема Рябчука, расстрелявшего 10 человек в военной части в Днепре, задержали сотрудники областной полиции.

Он будет нести строжайшую ответственность. Информацию подтвердил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

Фото: facebook.com/moden.ua

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"По моему приказу создадут комиссию по изучению обстоятельств, что могли привести к таким действиям военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности. А не для того, чтобы он расстреливал коллег. Также изучат обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию", - сказал Монастырский.

Добавил, что после изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, сделают выводы. В том числе кадровые.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было 22 солдата. Двое смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.