Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Mysic Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Mysic Fair
Просмотров: 207
Кусачая Бусинка, Паламаш и Шанель с леса: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Кусачая Бусинка, Паламаш и Шанель с леса: как живут тысячи выброшенных собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 1125
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 207
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 1071
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 873
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 1836
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 1350
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 5121
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 1044
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 315
Фото
Все фото
3
7
3
3
31
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Женщина набрала кредитов на кавалеров из кафе
Женщина набрала кредитов на кавалеров из кафе
Под Печерским судом устроили разборки со стрельбой
Под Печерским судом устроили разборки со стрельбой
ФЛП подрались с полицией - прорывались в Раду
ФЛП подрались с полицией - прорывались в Раду
Видео
Все видео
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 2088
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1341
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1521
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 792
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6363
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
26 января 2022
Просмотров: 360
Що не так?
– Мені час бігти. Відправлення вагонів, – каже Людмила в розпал вечірки. Працювала офіс-менеджеркою на комбікормовому заводі. Але тягнула ...
четверг, 27 января 2022 08:03

Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев

  Комментировать

Солдата, расстрелявшего в Днепре сослуживцев, зовут Артем Юрьевич Рябчук. Он из города Измаил в Одесской области, стало известно Gazeta.ua из собственных источников.

В полиции имени подозреваемого не называют. Однако показали его фото. Уточнили, что в результате трагедии погибли пять человек, еще пять с ранениями госпитализировали, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровщины.

Автор: npu.gov.ua
  Продолжаются поиски военнослужащего 20-летнего Артема Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре
Продолжаются поиски военнослужащего 20-летнего Артема Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре

"Трагедия произошла на территории Южного машиностроительного завода. Военнослужащий Национальной гвардии во время выдачи оружия по неустановленным причинам открыл огонь из автомата Калашникова. И расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный застрелил товарища

Среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина – военнослужащий НГУ – ранена.

Мотивы преступления пока не известны.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода.

В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Срочник выбросился из окна на третий день службы
Срочник выбросился из окна на третий день службы Просмотров: 2601
"Дело не в армии": солдат пустил себе пулю в лоб за полгода до дембеля
"Дело не в армии": солдат пустил себе пулю в лоб за полгода до дембеля Просмотров: 909
Военный, который застрелил таксиста, не виноват - эксперт
Военный, который застрелил таксиста, не виноват - эксперт Просмотров: 1800
В лесополосе нашли трупы военнослужащего и гражданского мужчины
В лесополосе нашли трупы военнослужащего и гражданского мужчины Просмотров: 6228
Сейчас вы читаете новость «Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса
Рада обратилась к миру из-за шантажа России - ОПЗЖ не дала ни одного голоса Просмотров: 7830
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших
Сломанная челюсть побитые головы: в потасовке с нардепом Дмитруком 10 пострадавших Просмотров: 6975
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 6750
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 6454
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
 Просмотров: 5679
Происшествия
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
20-летний солдат расстрелял сослуживцев: первые подробности
3
 Просмотров: 1080
Убийство подростками полицейского: на скамье подсудимых – четверо
Убийство подростками полицейского: на скамье подсудимых – четверо Просмотров: 1935
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР
7
 Просмотров: 864
Женщина набрала кредитов на кавалеров из кафе
Женщина набрала кредитов на кавалеров из кафе
3
 Просмотров: 2853
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
3
Украине не место в НАТО - президент Хорватии сделал резкое заявление
2
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
Голосов: 769
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть