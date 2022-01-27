Показали фото солдата, расстрелявшего 10 сослуживцев

Солдата, расстрелявшего в Днепре сослуживцев, зовут Артем Юрьевич Рябчук. Он из города Измаил в Одесской области, стало известно Gazeta.ua из собственных источников.

В полиции имени подозреваемого не называют. Однако показали его фото. Уточнили, что в результате трагедии погибли пять человек, еще пять с ранениями госпитализировали, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Днепропетровщины.

Автор: npu.gov.ua Продолжаются поиски военнослужащего 20-летнего Артема Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре

"Трагедия произошла на территории Южного машиностроительного завода. Военнослужащий Национальной гвардии во время выдачи оружия по неустановленным причинам открыл огонь из автомата Калашникова. И расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся", - сказано в сообщении.

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Среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина – военнослужащий НГУ – ранена.

Мотивы преступления пока не известны.

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.