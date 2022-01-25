Под Печерским судом устроили разборки со стрельбой

Фото: Нацполиция

25 января в центре Киева на ул. Владимирской, 23-А произошла перепалка между участниками общественного объединения "Український стяг" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион".

Событие произошло в 15:50 под Печерским райсудом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на анонимный источник в полиции Киева.

По словам собеседника, представители общественного объединения "Український стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу.

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После этого к указанному пункту подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник. Он восприняв это как нападение, пригрозил автоматическим оружием и совершил несколько выстрелов вверх.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Полиция доставила всех участников происшествия в райотдел. Оружие изъяли.

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В Житомире 2019-го неизвестные напали на инкассаторское авто. Один полицейский охраны получил огнестрельное ранение. Нападавшим не удалось похитить деньги. С места происшествия они скрылись.