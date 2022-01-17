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Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
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понедельник, 17 января 2022 19:19

Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
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В Печерском райсуде Киева до сих пор не возобновилось заседание по делу Петра Порошенко после того, как судья ушел в совещательную комнату. Присутствующие ожидают, что скоро он вернется и будет оглашен приговор.

Среди части активистов распространяется информация, что судья долго не возвращается в зал заседаний, потому что ему стало плохо. Однако официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

"Мы предполагаем, что судья в совещательной комнате находится так долго, потому что на суд оказывается давление", - заявил нардеп Николай Княжицкий.

Под судом находятся несколько автозаков и белых автобусов с силовиками. Протестующие на улице предполагают, что полицейские и бойцы Нацгвардии готовятся к тому, чтобы сдерживать людей, которые будут недовольны вероятным решением об аресте Петра Порошенко, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

К Печерскому райсуду подогнали автозаки и автобусы с силовиками
Фото: Лилия МЫЦКО
К Печерскому райсуду подогнали автозаки и автобусы с силовиками
К Печерскому райсуду подогнали автозаки и автобусы с силовиками
В помещении суда решения по делу в отношении Петра Порошенко ожидают около двух десятков журналистов
В помещении суда решения по делу в отношении Петра Порошенко ожидают около двух десятков журналистов

В коридоре суда находятся несколько десятков журналистов. В помещении очень душно. Несмотря на это в зал, где проходит заседание, пропускают лишь ограниченное количество людей. В основном, народных депутатов и небольшое количество операторов.

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Петр Порошенко вернулся сегодня в Украину рейсом из Варшавы. В Печерском райсуде ему выбирают меру пресечения с 11:00. Обвинение просит арестовать пятого президента на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн.

Петр Порошенко подозревается в госизмене, сообщали ранее в Государственном бюро расследований. В "Европейской солидарности" такие обвинения назвали "фарсом"

Автор: Лилия МЫЦКО
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