Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко

В Печерском райсуде Киева до сих пор не возобновилось заседание по делу Петра Порошенко после того, как судья ушел в совещательную комнату. Присутствующие ожидают, что скоро он вернется и будет оглашен приговор.

Среди части активистов распространяется информация, что судья долго не возвращается в зал заседаний, потому что ему стало плохо. Однако официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

"Мы предполагаем, что судья в совещательной комнате находится так долго, потому что на суд оказывается давление", - заявил нардеп Николай Княжицкий.

Под судом находятся несколько автозаков и белых автобусов с силовиками. Протестующие на улице предполагают, что полицейские и бойцы Нацгвардии готовятся к тому, чтобы сдерживать людей, которые будут недовольны вероятным решением об аресте Петра Порошенко, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Фото: Лилия МЫЦКО

В коридоре суда находятся несколько десятков журналистов. В помещении очень душно. Несмотря на это в зал, где проходит заседание, пропускают лишь ограниченное количество людей. В основном, народных депутатов и небольшое количество операторов.

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Петр Порошенко вернулся сегодня в Украину рейсом из Варшавы. В Печерском райсуде ему выбирают меру пресечения с 11:00. Обвинение просит арестовать пятого президента на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн. Петр Порошенко подозревается в госизмене, сообщали ранее в Государственном бюро расследований. В "Европейской солидарности" такие обвинения назвали "фарсом"