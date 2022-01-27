Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Днепре

Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Днепре, где солдат Артем Рябчук расстрелял и ранил 10 сослуживцев.

Он ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления, написал в официальном Telegram-канале.

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"Утром имеем ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Убийца уже задержан. Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным, – все должно быть проанализировано максимально подробно. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в в ближайшее время", - написал Зеленский.

Добавил, что вся помощь, необходимая близким жертв этого страшного преступления, должна быть оказана ​​безотлагательно. И выразил искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.