Трагедия в Днепре: следователи озвучили первые версии

Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: t.me/UA_National_Police

Следователи рассматривают все возможные версии стрельбы с пятью погибшими в Днепре.

Мотивы солдата 20-летнего Артема Рябчука еще устанавливают, идет допрос подозреваемого, сообщила во время брифинга 27 января Татьяна Сапьян из Государственного бюро расследований, передает Gazeta.ua.

"Следователи рассматривают все возможные версии преступления. В том числе, и неуставные отношения в части, которые могли привести к трагедии. Также сейчас проверяется распространенная в СМИ информация о возможной драке в части, после которой подозреваемого якобы травили. Так же устанавливают мотивы. Связано ли преступление с какими-то религиозными убеждениями, о которых говорят в СМИ - сказать не можем, это тайна следствия", - рассказала Сапьян.

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В ближайшее время эксперты сообщат, был ли солдат под влиянием алкогольных или наркотических средств. Также будет назначена экспертиза его психического состояния.

Артему Рябчуку уже сообщили о подозрении по трем статьям - умышленное убийство, дезертирство и похищение оружия.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права на залог.

Отдельно следователи устанавливают, откуда в сети появилось видео расстрела. Действиям лица, распространившего кадры, дадут правовую оценку.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.



Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем.