Стрелял в упор: стало известно о состоянии пострадавших в Днепре

22-летнюю военную, подстреленную солдатом Артемом Рябчуком в Днепре, спасают в больнице им. Ильи Мечникова.

Она получила пули в колено, плечо, самое тяжелое ранение - в живот, рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Автор: t.me/UA_National_Police Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил

"Какой же нужно быть мерзостью, чтобы выпустить три пули в упор в девушку. Хирурги борются за ее жизнь. Она потеряла три литра крови", - написал Геращенко.

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В больницу Мечникова доставили других троих пострадавших. Еще один военный получил ранение в живот. Его состояние тоже тяжелое. Жизнь еще двоих раненых, по оценкам врачей, вне опасности.

В тяжелом состоянии также военнослужащий Нацгвардии, госпитализированный в городскую больницу №16. У него ранение в грудь, в бедро и плечо.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую". В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. Автомат и патроны были при нем.