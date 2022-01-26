Переломы и обожженные глаза: рассказали о пострадавших во время столкновений у ВР

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В ходе столкновений возле Верховной Рады Украины пострадали 18 полицейских. Также от медиков поступило три сообщения об обращении с телесными повреждениями троих участников акции.

Распространенная в СМИ информация о смерти участника акции не отвечает действительности, сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции.

"Во время мероприятия участники акции вели себя агрессивно. Прорывали границу полицейских, чтобы попасть на территорию ВРУ. Устроили толкотню, применяли слезоточивый газ, жгли файеры и дымовые шашки, бросали в правоохранителей камни и другие предметы. У полицейских травмы и химические ожоги глаз", - говорится в сообщении.

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Информация о том, что одного участника акции убили и увезли в неизвестном направлении, неправдива. Потерявшему сознание мужчине полицейские и нацгвардейцы оказали первую медицинскую помощь. После чего он с товарищем самостоятельно покинул место акции.

Полицейские задержали 63 участников акции, 38 из которых являются физическими лицами-предпринимателями. После установки их анкетных данных их отпустили.

При расследовании действиям этих лиц дадут правовую оценку. Им грозит административная или уголовная ответственность.

Под Верховной Радой второй день продолжаются акции SaveФОП. 25 января произошли столкновения между участниками акции и полицией. Митингующие пытались прорваться к центральному входу парламента. Правоохранители начали оттеснять их. Произошли толчея и драки.