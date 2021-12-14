Нардеп потолкался с охраной в Раде

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко потолкался с охраной при входе в сессионный зал.

Видео опубликовала журналистка Кристина Бердинских.

Нардеп пытался пронести в зал кассовый аппарат. Его не пускали с ним. Депутат перебросил аппарат коллеге по фракции Михаилу Волынцу.

"Чего меня не пускаете?", - говорил нардеп охранникам.

Утром под Верховной Радой собрались ФОПовцы.

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В ноябре не вакцинируемый нардеп от "Слуга народа" Юрий Камельчук поссорился с охраной в парламенте.