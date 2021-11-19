Антивакцинатор Камельчук поскандал в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который не вакцинируется, поссорился с охраной в Верховной Раде.

Нардеп требовал от охранника показать ему ПЦР-тест.

"Чем я вам мешаю?" – спросил охранник.

"Препятствуете моей деятельности", - сказал "слуга".

"Я вам не мешаю, идите работайте", – ответил охранник.

Когда журналистка спросила нардепа, показал ли он свой тест, тот ответил: "Конечно".

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С началом допуска в Верховную Раду только вакцинированных или же по тестам или справкам о выздоровлении, народные депутаты ссорятся с охранниками на входе, сообщал первый вице-спикер Александр Корниенко.

2 ноября, когда Верховная Рада приняла постановление о мерах борьбы с коронавирусом, два нардепа от "Слуги народа" - Юрий Камельчук и Артем Дмитрук - голосовали против.