В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1269
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1755
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1836
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 5913
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1881
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3015
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2007
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 423
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3708
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1557
Фото
Все фото
6
18
16
5
4
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Зеленский, средний палец и Лещенко на поезде – мемы и фотожабы недели
Зеленский, средний палец и Лещенко на поезде – мемы и фотожабы недели
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Видео
Все видео
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 837
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6939
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2250
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9612
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1242
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 414
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
понедельник, 15 ноября 2021 11:26

В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
6

  Комментировать

С началом допуска в Верховную Раду только вакцинированных или по тестам или справкам об выздоровлении, народные депутаты ссорятся с охранниками на входе.

Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко на согласительном совете в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Началось действие распоряжения председателя Верховной Рады относительно доступа в помещение. К сожалению, уже есть примеры, не буду сейчас указывать фракцию и фамилию, но когда народные депутаты ведут себя ну так... по видеозаписи трудно выяснить достойно ли, но точно похоже , что не достойно. Что касается соблюдения карантинных условий и отношения к работникам Управления государственной охраны", - сказал Корниенко.

Он обратился к главам фракций "провести разъяснительную работу".

По словам Корниенко, депутаты "ведут себя некорректно" по отношению к охранникам на посту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"

В отеле "Национальный" на улице Липская, 5 в Киеве работает пункт вакцинации. Уже около 100 человек вакцинировались.

Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Пункт вакцинации был открыт в понедельник.
Фото: Ян Доброносов, Telegraf

"При необходимости будет увеличиваться количество бригад в этих пунктах и ​​самих пунктов", - сказал первый вице-спикер.

Также в Верховной Раде хотят видеть c докладом министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"В контексте переоснащения кислородом, увеличения темпов вакцинации, подготовки к следующему медицинскому году нам бы хотелось, возможно, увидеть министра Ляшко на часе вопросов к правительству", - сказал Корниенко.

Следующая пленарная неделя будет бюджетной, анонсировал спикер Руслан Стефанчук.

Перед прошлыми выходными Стефанчук подписал распоряжение, согласно которому доступ в Верховную Раду с 15 ноября разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет негативный ПЦР-тест, тест на антиген, или справку о выздоровлении.

ВР приняла постановление о допуске в парламент при наличии Covid-сертификата 2 ноября. Против него голосовали народные депутаты от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Юрий Камельчук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украина в первый и последний раз обыграла Францию

Изобретатель безопасной бритвы стал миллионером

Самое читаемое
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 15939
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 13248
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 8226
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
20
 1 Просмотров: 8163
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 8055
Политика
Дочь претендента на судью КС от Зеленского живет в Москве и кичится тортами в стиле СССР
Дочь претендента на судью КС от Зеленского живет в Москве и кичится тортами в стиле СССР
4
Министр Марченко может уйти в политпроект Разумкова либо к экс-секретарю СНБО Данилюку - СМИ
Министр Марченко может уйти в политпроект Разумкова либо к экс-секретарю СНБО Данилюку - СМИ Просмотров: 72
"Слуга" рассказал о нереализованной мечте Зеленского
"Слуга" рассказал о нереализованной мечте Зеленского Просмотров: 333
Закон об "особом статусе" опять могут продлить
Закон об "особом статусе" опять могут продлить Просмотров: 135
"Слуги народа": Разумков, Гройсман и Смешко – вторая лига
"Слуги народа": Разумков, Гройсман и Смешко – вторая лига Просмотров: 522
Больше всего комментируют
20
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
2
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
Голосов: 9133
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть