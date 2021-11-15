В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде

С началом допуска в Верховную Раду только вакцинированных или по тестам или справкам об выздоровлении, народные депутаты ссорятся с охранниками на входе.

Об этом сказал первый вице-спикер Александр Корниенко на согласительном совете в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"Началось действие распоряжения председателя Верховной Рады относительно доступа в помещение. К сожалению, уже есть примеры, не буду сейчас указывать фракцию и фамилию, но когда народные депутаты ведут себя ну так... по видеозаписи трудно выяснить достойно ли, но точно похоже , что не достойно. Что касается соблюдения карантинных условий и отношения к работникам Управления государственной охраны", - сказал Корниенко.

Он обратился к главам фракций "провести разъяснительную работу".

По словам Корниенко, депутаты "ведут себя некорректно" по отношению к охранникам на посту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"

В отеле "Национальный" на улице Липская, 5 в Киеве работает пункт вакцинации. Уже около 100 человек вакцинировались.

Фото: Ян Доброносов, Telegraf

Фото: Ян Доброносов, Telegraf

"При необходимости будет увеличиваться количество бригад в этих пунктах и ​​самих пунктов", - сказал первый вице-спикер.

Также в Верховной Раде хотят видеть c докладом министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"В контексте переоснащения кислородом, увеличения темпов вакцинации, подготовки к следующему медицинскому году нам бы хотелось, возможно, увидеть министра Ляшко на часе вопросов к правительству", - сказал Корниенко.

Следующая пленарная неделя будет бюджетной, анонсировал спикер Руслан Стефанчук.

Перед прошлыми выходными Стефанчук подписал распоряжение, согласно которому доступ в Верховную Раду с 15 ноября разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет негативный ПЦР-тест, тест на антиген, или справку о выздоровлении. ВР приняла постановление о допуске в парламент при наличии Covid-сертификата 2 ноября. Против него голосовали народные депутаты от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Юрий Камельчук.