Двое "слуг народа" проголосовали против борьбы с коронавирусом

Верховная Рада приняла постановление о допуске в парламент при наличии Covid-сертификата.
"За" постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни проголосовали 279 народных депутатов.
Поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". ОПЗЖ - ноль голосов "За".
Со "слуг" против постановления проголосовали Артем Дмитрук и Юрий Камельчук. Елизавета Богуцкая и Дмитрий Мыкыша воздержалась.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отсутствовала.
Во время карантина в административные здания парламента будут пускать при наличии:
документа, подтверждающего получение одной или нескольких доз вакцин против коронавируса;
отрицательного результата ПЦР-теста;
справки об выздоровлении лица от коронавируса, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа, пишет ZN.UA
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Правила будут касаться:
народных депутатов;
работников аппарата ВР;
помощников-консультантов народных депутатов;
других посетителей, в том числе представителей СМИ.
Вступить в силу постановление должно не позднее 15 ноября.
"Последние недели в Украине и мире постоянно растет количество новых случаев коронавирусной болезни. Почти ежедневно устанавливаются новые антирекорды по количеству выявленных случаев и госпитализаций", - сказано в тексте постановления.
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19 455 случаев Covid-19 и 700 смертей от коронавирусной болезни.
В декабре прошлого года нардеп Камельчук называл Covid-19 выдумкой.
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