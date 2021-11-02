Двое "слуг народа" проголосовали против борьбы с коронавирусом

Камельчук избирался от партии "Слуга народа" по округу во Львовской области, Дмитрук - в Одессе.

Верховная Рада приняла постановление о допуске в парламент при наличии Covid-сертификата.

"За" постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни проголосовали 279 народных депутатов.

Поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". ОПЗЖ - ноль голосов "За".

Со "слуг" против постановления проголосовали Артем Дмитрук и Юрий Камельчук. Елизавета Богуцкая и Дмитрий Мыкыша воздержалась.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отсутствовала.

Во время карантина в административные здания парламента будут пускать при наличии:

документа, подтверждающего получение одной или нескольких доз вакцин против коронавируса;

отрицательного результата ПЦР-теста;

справки об выздоровлении лица от коронавируса, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа, пишет ZN.UA

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Правила будут касаться:

народных депутатов;

работников аппарата ВР;

помощников-консультантов народных депутатов;

других посетителей, в том числе представителей СМИ.

Вступить в силу постановление должно не позднее 15 ноября.

"Последние недели в Украине и мире постоянно растет количество новых случаев коронавирусной болезни. Почти ежедневно устанавливаются новые антирекорды по количеству выявленных случаев и госпитализаций", - сказано в тексте постановления.

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19 455 случаев Covid-19 и 700 смертей от коронавирусной болезни. В декабре прошлого года нардеп Камельчук называл Covid-19 выдумкой.