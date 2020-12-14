"Слуга" Камельчук назвал Covid-19, от которого в мире умерли 1,6 млн человек, "выдуманной болезнью"

Юрий Камельчук не имеет медицинского образования. Фото: Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал Covid-19 выдумкой. Об этом заявил в эфире пророссийского телеканала "Наш".

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни Covid-19", - сказал "слуга", пишет Liga.net

По словам нардепа, "мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, в 50%, некоторые считают нормальным 30%. Если у нее такая эффективность, то возникает вопрос, что же она лечит и не вредит ли".

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По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США) в мире от коронавируса умерли более 1, 6 млн человек.

Камельчук окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Франко.

"Слуга" выступает за выплату пенсий гражданам Украины в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и возобновлении подачи воды в оккупированный Крым, сообщает СМИ.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США) в мире от коронавируса умерли более 1, 6 млн человек. В Украине зафикосвано15 247 летальных случая от Covid-19. За последние сутки обнаружили 6 451 нового больного коронавирус.