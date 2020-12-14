Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 558
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1107
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
1 Просмотров: 639
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4356
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4644
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1575
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 522
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3429
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
11
7
6
5
5
В Андреевской церкви впервые после реставрации провели богослужение: фото
В Андреевской церкви впервые после реставрации провели богослужение: фото
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен&quot; - жизнь в Таиланде
"За школу ежемесячно платим 25 тысяч гривен" - жизнь в Таиланде
Впервые пересадили почку ребенку от умершего донора
Впервые пересадили почку ребенку от умершего донора
Ведущий тревел-шоу сходил на свидание с дельфинами за €3,5 тыс.
Ведущий тревел-шоу сходил на свидание с дельфинами за €3,5 тыс.
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Адвокаты Януковича сбежали из суда
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 702
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 243
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2124
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1053
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3249
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2020
Просмотров: 432
Хитрий Миколай
"Дорогий Миколаю! Я весь рік був чемний і слухняний. Мрію, що подаруєш планшет. Буду на ньому вчитися і стану програмістом. Сергійко, 12 років", ...
понедельник, 14 декабря 2020 08:26

Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

  Комментировать
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 900 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6451 нового больного коронавирусом. Из них детей - 355, медработников - 215.

Всего, по состоянию на утро 14 декабря, имеем 900 666 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 247 летальных. 93 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 506 718 пациентов, из них за последние сутки - 5154, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 605, Одесской - 584, Киевской - 521, Днепропетровской - 461, Запорожской - 440 областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине

Ситуация в областях:

город Киев - 91 743 случая;
Винницкая область - 19 866 случаев;
Волынская область - 28 246 случаев;
Днепропетровская область - 49 535 случаев;
Донецкая область - 29 660 случаев;
Житомирская область - 34 491 случай;
Закарпатская область - 26 153 случая;
Запорожская область - 42 435 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
Киевская область - 49 044 случая;
Кировоградская область - 7225 случаев;
Луганская область - 7929 случаев;
Львовская область - 53 844 случая;
Николаевская область - 24 099 случаев;
Одесская область - 58 283 случая;
Полтавская область - 29 450 случаев;
Ровенская область - 36 262 случая;
Сумская область - 35 968 случаев;
Тернопольская область - 31 283 случая;
Харьковская область - 62 428 случаев;
Херсонская область - 14 207 случаев;
Хмельницкая область - 34 840 случаев;
Черкасская область - 31 607 случаев;
Черновицкая область - 36 889 случаев;
Черниговская область - 24 411 случаев.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

СССР выгнали из Лиги Наций за агрессию против Финляндии

Исследователь обозначил путь вяленой рыбой

Состоялся первый в Украине онлайн-концерт

Французское кино потеряло легендарную актрису

Самое читаемое
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 10694
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 9306
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
Гороскоп на 13 декабря: кому следует быть особенно осторожным накануне затмения
 Просмотров: 9027
На атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок
На атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок Просмотров: 7119
Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине
Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине Просмотров: 6561
Общество
Синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине
Синоптики обновили прогноз на Новый год в Украине Просмотров: 189
Солнечное затмение 2020: когда ждать и к чему готовиться
Солнечное затмение 2020: когда ждать и к чему готовиться Просмотров: 180
Гололедица не отпускает Украину: синоптики дали прогноз
Гололедица не отпускает Украину: синоптики дали прогноз Просмотров: 630
Гороскоп на 14 декабря: как пережить последнее затмение в 2020 году
Гороскоп на 14 декабря: как пережить последнее затмение в 2020 году
 Просмотров: 1107
В Польше состоялись масштабные антиправительственные протесты
В Польше состоялись масштабные антиправительственные протесты Просмотров: 468
Больше всего комментируют
20
Умер актер Валентин Гафт
9
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
2
Арестовали 40 националистов
Голосов: 54366
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть