Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 900 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6451 нового больного коронавирусом. Из них детей - 355, медработников - 215.

Всего, по состоянию на утро 14 декабря, имеем 900 666 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 247 летальных. 93 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 506 718 пациентов, из них за последние сутки - 5154, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 605, Одесской - 584, Киевской - 521, Днепропетровской - 461, Запорожской - 440 областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине

Ситуация в областях:

город Киев - 91 743 случая;

Винницкая область - 19 866 случаев;

Волынская область - 28 246 случаев;

Днепропетровская область - 49 535 случаев;

Донецкая область - 29 660 случаев;

Житомирская область - 34 491 случай;

Закарпатская область - 26 153 случая;

Запорожская область - 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;

Киевская область - 49 044 случая;

Кировоградская область - 7225 случаев;

Луганская область - 7929 случаев;

Львовская область - 53 844 случая;

Николаевская область - 24 099 случаев;

Одесская область - 58 283 случая;

Полтавская область - 29 450 случаев;

Ровенская область - 36 262 случая;

Сумская область - 35 968 случаев;

Тернопольская область - 31 283 случая;

Харьковская область - 62 428 случаев;

Херсонская область - 14 207 случаев;

Хмельницкая область - 34 840 случаев;

Черкасская область - 31 607 случаев;

Черновицкая область - 36 889 случаев;

Черниговская область - 24 411 случаев.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.