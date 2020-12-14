Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 6451 нового больного коронавирусом. Из них детей - 355, медработников - 215.
Всего, по состоянию на утро 14 декабря, имеем 900 666 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 15 247 летальных. 93 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 506 718 пациентов, из них за последние сутки - 5154, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 605, Одесской - 584, Киевской - 521, Днепропетровской - 461, Запорожской - 440 областях.
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Ситуация в областях:
город Киев - 91 743 случая;
Винницкая область - 19 866 случаев;
Волынская область - 28 246 случаев;
Днепропетровская область - 49 535 случаев;
Донецкая область - 29 660 случаев;
Житомирская область - 34 491 случай;
Закарпатская область - 26 153 случая;
Запорожская область - 42 435 случаев;
Ивано-Франковская область - 40 768 случаев;
Киевская область - 49 044 случая;
Кировоградская область - 7225 случаев;
Луганская область - 7929 случаев;
Львовская область - 53 844 случая;
Николаевская область - 24 099 случаев;
Одесская область - 58 283 случая;
Полтавская область - 29 450 случаев;
Ровенская область - 36 262 случая;
Сумская область - 35 968 случаев;
Тернопольская область - 31 283 случая;
Харьковская область - 62 428 случаев;
Херсонская область - 14 207 случаев;
Хмельницкая область - 34 840 случаев;
Черкасская область - 31 607 случаев;
Черновицкая область - 36 889 случаев;
Черниговская область - 24 411 случаев.
Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.
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