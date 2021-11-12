Невакцинированных нардепов не будут пускать в Верховную Раду

Пускать будут также с отрицательным ПЦР-тестом. Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал в пятницу распоряжение, запрещающее невакцинированным от коронавируса нардепам находиться в парламенте.

Текст распоряжения опубликовали 12 февраля в Telegram Верховной Рады.

"Председатель Рады Стефанчук подписал распоряжение № 412 "О некоторых мероприятиях по предупреждению распространения острой респираторной болезни", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что на время карантина в парламент могут допускаться лишь вакцинированные народные депутаты, бывшие нардепы, руководители аппарата парламента, помощники нардепов и члены Кабмина. Пускать парламентариев также будут с отрицательным ПЦР-тестом.

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В октябре в Раде зарегистрировали постановление, предусматривающее допуск в здание парламента только при наличии документа о вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата ПЦР-тестирования, или справки о выздоровлении от коронавируса.