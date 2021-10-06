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среда, 06 октября 2021 21:02

В Раду планируют не пускать невакцинированных

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В Раду планируют не пускать невакцинированных
Фото: @verkhovna.rada.ukraine

В Верховной Раде планируют ограничить вход для невакцинированных народных депутатов и посетителей.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет "РБК-Україна"

Планируют, что народные депутаты, работники аппарата ВР, помощники и другие посетители, а также представители СМИ смогут попасть в здание парламента только при наличии одного из документов:

документа о прививках одной или двумя дозами Covid-вакцины;

отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа);

отрицательного теста на антиген к коронавирусу (действует 48 часов);

справки о выздоровлении от Covid-19.

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Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что соответствующее постановление зарегистрируют и рассмотрят в ближайшее время.

"Постановление будет зарегистрировано до конца недели, рассмотрено в ближайшее время", - сказал он.

6 октября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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