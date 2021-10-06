Разумков снял журналистам ограничения на кулуары

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.
Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.
"В связи с многочисленными обращениями журналистов", - объяснила.
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Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 лиц. На балконе прессы в зале заседаний - 30, в кулуарах второго этажа - 200.
Также сняли какие-либо ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.
7 сентября представителям СМИ после 1,5 лет карантина предоставили частичный доступ в кулуары второго этажа парламента.
Однако часть этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для журналистов.
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