Разумков снял журналистам ограничения на кулуары

Ранее кулуары, куда обычно выходят нардепы из "Слуги народа", ограничивали для прессы. Фото: Анна Стешенко, lb.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.

Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов", - объяснила.

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Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 лиц. На балконе прессы в зале заседаний - 30, в кулуарах второго этажа - 200.

Также сняли какие-либо ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

7 сентября представителям СМИ после 1,5 лет карантина предоставили частичный доступ в кулуары второго этажа парламента. Однако часть этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для журналистов.