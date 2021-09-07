Журналистам ограничили доступ к "слугам народа"

Фото: Анна Стешенко, lb.ua

Кулуары Верховной Рады частично открыли для прессы. Однако часть второго парламентского этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для СМИ, сообщает LB.ua

С 7 сентября представителям прессы после 1,5 лет карантина предоставили частичный доступ в кулуары второго этажа парламента. Именно туда, где народные депутаты заходят и выходят в зал заседаний через три входа.

Теперь установленном дополнительном посту охраны на втором этаже по очереди пресса получает отдельные "красные бейджи" и проходит внутрь к ограниченным локациям в кулуарах, которые обозначены стойками с синими леерами.

Именно часть кулуаров, где обычно находятся нардепы "Слуги народа", остается ограниченной такими стойками с леерами.

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На выходе из кулуаров журналисты должны вернуть "красные" бейджи работникам охраны.

"С учетом санитарных норм и противоэпидемических мероприятий количество журналистов в кулуарах второго этажа установлено на уровне 40.

В ложе прессы, как и раньше, будут работать 30 операторов и фотокорреспондентов. В столовую одновременно пропускаются до восьми представителей медиа, рассматривается возможность до 12", - информировала пресс-служба Верховной Рады.

Кулуары парламента закрыли с началом распространения коронавируса в Украине. В само здание ВР с марта стали пускать по новым правилам: только один журналист от издания или одна съемочная группа от канала. Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах с началом новой пленарной сессии 1 сентября 2020 года, однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.