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вторник, 25 января 2022 15:54

ФЛП подрались с полицией - прорывались в Раду
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Толкотня между полицейскими и активистами "SaveФОП" состоялась во вторник.
Фото: @radiosvoboda
Митингующие попытались попасть в парламент.

Под Верховной Радой произошли стычки между участниками акции SaveФЛП и полицией.

Участники акции пытались прорваться к центральному входу в парламент, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Правоохранители начали их оттеснять. В результате этого произошли стычки и драки.

Правительственный квартал взят под усиленную охрану.

У здания парламента в настоящее время находится более тысячи человек. Митингующие сломали забор, пишет "Укрінформ".

Среди требований протестующих – принять законопроект № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения.

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В итоге центральный выход из здания Рады остаётся заблокированным уже более получаса. Аккредитованных журналистов из здания парламента не выпускают.

На площади Конституции митингующие периодически зажигают файеры и дымовые шашки, пытаясь прорваться к входу в парламент.

По сообщению телеканала "Україна 24", задержали несколько десятков человек.

Правоохранители вытеснили митингующих и заняли сцену. В сторону силовиков начали лететь файеры, бутылки, футбольные дудки. Те, в свою очередь, использовали баллончики с газом.

Участники акции кричали, что митинг мирный. Хотели встретиться с депутатами.

Нардепов эвакуировали из ВР через подземный переход, в здании остались лишь журналисты и охрана, сообщает "Сегодня".

По состоянию на 16.00 стычки прекратились. Правоохранители выстроились перед парламентом.

Участники акции говорят, что готовы ночевать под ВР. Объявили о бессрочной акции. Следующий митинг планируют в среду в 9:00.

Перед этим ФЛП собирались под парламентом в декабре прошлого года. Тогда народный депутат Андрей Николаенко толкался с охраной при входе в сессионный зал, пытался пронести кассовый аппарат.

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25
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