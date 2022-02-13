От 300 тыс. до 84 млн: под какой залог выходят задержанные на коррупции чиновники и нардепы

В Украине подозреваемые в коррупции чиновники и народные депутаты выходят под залоги, достигающие десятков миллионов гривен.

Инфографику опубликовали "Слово і діло".

В минувшую пятницу Высший антикоррупционный суд отложил заседание по избранию меры пресечения народному депутату от "Слуга народа" Сергею Кузьминых на 14 февраля. Его подозревают в получении 558 тыс. грн. взятки.

В 2016 году судью Днепровского райсуда города Киева Николая Чауса поймали на $150 тыс. взятки. Деньги получил, по данным следствия, за "правильное" решение в уголовном производстве, связанном с распространением наркотиков.

Избрать меру пресечения Чаусу смогли только 4 августа прошлого года – сначала экс-судья скрывался от следствия, а затем его похитили. После того, как Чаус явился в Украину, суд отправил его под домашний арест. На днях он вышел под 718 тыс. грн залога, который внесла его жена.

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Бывшие народные депутаты Максим Поляков из "Народного фронта" и Борислав Розенблат от "Блока Петра Порошенко" являются фигурантами "янтарного дела", общая сумма полученных взяток, как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, составила $300 тыс. После задержания и Розенблата и Полякова отпустили под залог - 304 тыс. і 7 млн.

Офицера контрразведки СБУ Александра Карамушко весной 2018-го поймали на $47,5 тыс.

По данным следствия, требовал средства за выдачу документов, дающих право на проживание на территории Украины. Суд арестовал сотрудника СБУ с возможностью внесения 1,2 млн грн залога, который тот и сделал.

Одесского бизнесмена Вадима Альперина разоблачили на предложении $800 тыс. взятки сотрудникам НАБУ - за закрытие уголовного производства по контрабанде товаров, в котором фигурируют подконтрольные ему предприятия.

В ноябре 2019 года суд решил арестовать Альперина с возможностью выйти под 70 млн грн залога. Бизнесмен залог внес.

А бывший первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, который по данным следствия предлагал $6 млн взятки за закрытие дела о завладении средствами выданного "Реал банку" стабилизационного кредита Нацбанка, вышел под залог в 84 млн грн.

Народного депутата Александра Юрченко обвиняется в требовании $200 тыс. за внесение изменений в законопроект "Об управлении отходами". После разоблачения суд арестовал депутата с возможностью внести 3 млн грн залога. Сейчас Юрченко на свободе и даже улетел на отдых за границу.

Украина снизилась в индексе восприятия коррупции. Действующая власть затягивает выполнение антикоррупционных обещаний. Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет.