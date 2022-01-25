Украина снизилась в индексе восприятия коррупции, Россия – еще ниже

Украина заняла 122-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции за 2021 год.

Об этом говорится в отчете Transparency International.

Украина спустилась в рейтинге на пять пунктов.

"32 балла из 100 возможных получила Украина. Рядом с Украиной - африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл нас опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир - у всех у них по 33 балла", - говорится.

Среди соседей Украина выше только России. Страна-агрессор тоже потеряла один пункт с 29 баллами занимает 136-е место.

Баллы снизились у Венгрии, Белоруссии. В Польше показатели не изменились, она среди стран-соседей – лидер рейтинга.

Первое место в рейтинге – Дания, Новая Зеландия и Финляндия.

"Это снижение в пределах погрешности свидетельствует о периоде застоя. Власти затягивают выполнение многих важных антикоррупционных обещаний.

С одной стороны, возобновлена ​​существенная часть антикоррупционной реформы после решения Конституционного суда в 2020 году и приняты базовые законы для перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

А с другой - до сих пор присутствуют негативные практики, которые нивелируют достижения. Например, вмешательство в дело Татарова, затягивание с избранием руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вывод определенных публичных закупок к годовщинам Конституции и Независимости из-под действия профильного закона", - говорит директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

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Transparency International назвала пять шагов, которые помогут Украине в борьбе с коррупцией:

завершить конкурсы и избрать профессиональных, независимых и добропорядочных руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Агентства по розыску и менеджменту активов и Национального антикоррупционного бюро;

принять государственную антикоррупционную стратегию и программу по ее имплементации;

провести реформу конституционного правосудия с учетом выводов Венецианской комиссии;

прозрачный учет государственной собственности и продолжить курс на приватизацию;

минимизировать риски принятия законопроектов, выводящих закупки из-под действия закона о публичных закупках.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет.