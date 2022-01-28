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пятница, 28 января 2022 18:30

НАБУ поймало "слугу народа" Кузьминых на крупной взятке
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Правоохранители разоблачили народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых в получении 558 тыс. грн взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Только что НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на "горячем", при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области", - сообщили в НАБУ.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов назвал фамилию нардепа: "Был задержан народный депутат "Слуги народа" Сергей Кузьминых".

Фото: facebook.com/ze.zhytomyr67

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Кузьминых входит в комитет Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Является главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности.

До похода в политику был волонтером в Житомире, помогал армии. Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.

Утром 28 января работники Государственного бюро расследований пришли с обушком к нардепу от "Слуги народа", члена межфракционного объединения "Разумная политика" Олега Воронько. В ДБР заявили, что обыски касаются факта подделки документов.

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Дата
28
января

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