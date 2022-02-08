Обвиняемый во взяточничестве бывший "слуга" Юрченко греется в Доминикане

На внеочередных выборах в Верховную Раду президент Владимир Зеленский пиарил кандидата Юрченко.

Подозреваемый во взяточничестве внефракционный народный депутат Александр Юрченко вылетел на отдых в Доминиканскую Республику.

Об этом со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах сообщили "Слово і діло".

Нардеп улетел за границу еще 4 февраля после возвращения ему загранпаспортов.

Сейчас у него статус обвиняемого и его дело слушают по существу в Высшем антикоррупционном суде.

У нардепа нет ограничений на передвижение по Украине или за границей.

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По решению ВАКС, на депутата возложили только одно обязательство – не общаться со свидетелями и экспертами в уголовном производстве.

Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

На парламентских выборах президент Владимир Зеленский пиарил кандидата-"слугу".

В сентябре 2020 года НАБУ сообщило о взяточничестве Юрченко. Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой внесения залога более 3 млн грн. Юрченко вышел под залог. Депутата исключили из фракции "Слуга народа". По данным следствия, Юрченко и его помощник Иван Фищенко получили от детектива, работавшего под прикрытием, $13 тыс. за то, чтобы внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в законодательство по переработке твердых бытовых отходов. Еще $200 тыс. нардеп якобы потребовал для подкупа своих коллег, депутатов-членов профильного комитета и обеспечения голосов за законопроект в сессионном зале. Юрченко исключили из фракции "Слуга народа". В этом году суд начал исследовать записи оперативно-розыскных мероприятий по делу.