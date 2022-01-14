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пятница, 14 января 2022 18:25

"Пацаны, надо вот эта правочка и по пятерочке" - по делу экс-"слуги" Юрченко начали слушать аудиозаписи

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&quot;Пацаны, надо вот эта правочка и по пятерочке&quot; - по делу экс-&quot;слуги&quot; Юрченко начали слушать аудиозаписи
Юрченко объявили подозрение в позапрошлом году в сентябре. Фото: "Судовий репортер"

Высший антикоррупционный суд начал исследовать записи оперативно-розыскных мер по делу народного депутата Александра Юрченко, которого выгнали из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает "Судовий репортер"

В ходе заседания обнародовали аудиозаписи общения другого обвиняемого - неофициального помощника Юрченко Ивана Фищенко с агентом Национального антикоррупционного бюро и нардепом от "Слуги народа" Олегом Дундой.

Дунда предлагал строить мусоросжигательный завод вблизи города Боярка в Киевской области, говоря, что это не составит проблемы, если поддержать на местных выборах нужных лиц.

Через несколько дней после этого с Фищенко ездил в Боярку смотреть на земельный участок под завод площадью свыше 8 га, что передан на 49 лет в аренду подконтрольному предприятию.

"Я прикидывал, какой должен быть бюджет лоббизма завода. По-моему 1% это даже мало. Думаю, неучтенные затраты заложим 2,5%. Ну вот лежит $2 миллиона - красиво. Так, чтоб все похлопали в ладошки", - говорил помощник нардепа.

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Агент НАБУ соглашается и говорит, что 1% это якобы статистическая погрешность.

"Это так – новости проплачивают. В Фейсбуке все начинают писать. Хлопают в ладоши: ребята работу провели", - сказал Фищенко.

"Но чтобы их занести, надо знать так, как ты, куда их занести. Поэтому есть специально обученные люди, которые понимают. Ведь это мало кто понимает", - детектив.

"Откуда законопроекты берутся? Что депутаты пишут?! Забудь. Товарищ депутат-лоббист тоже мутные схемы всякие, как мы. Для людей мутные, а так это лоббирование бизнес-интересов. Говорит, надо закон о лоббизме, чтобы мы платили налоги, чтобы все к нам ходили. Потом, как прочитал, что они придумали в законе о лоббизме: "Ну вас на х*й". Я лучше приду и скажу: "Пацаны, надо вот эта правочка и по пятерочке. Сколько? Десять человек? Пятьдесят! Я говорю семьдесят. Двадцать себе и по пятерочке вам. Да? Да! Все", – помощник нардепа.

Один из диалогов проходил после дня рождения Юрченко. Агент спрашивал у Фищенко, можно ли принести на встречу бутылку виски, чтобы отпраздновать. Тот ответил, что Юрченко будет не против.

Записи разговоров самого депутата в суде обнародуют позже, сообщает Центр противодействия коррупции.

В сентябре 2020 года НАБУ сообщило о взяточничестве Юрченка. Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Юрченко вышел под залог. Депутата исключили из фракции "Слуга народа".

По данным следствия, Юрченко и Фищенко получили от детектива, работавшего под прикрытием, $13 тыс. за то, чтобы внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в законодательство по переработке твердых бытовых отходов.

Еще $200 тыс. нардеп якобы потребовал для подкупа своих коллег, депутатов-членов профильного комитета и обеспечения голосов за законопроект в сессионном зале.

Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

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14
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