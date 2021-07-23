Зеленский пиарил подозреваемого во взяточничестве "слугу народа" - фотофакт

На внеочередных выборах в Верховную Раду президент Владимир Зеленский пиарил кандидата в народные депутаты от "Слуга народа" Александра Юрченко.

Фото агитационной газеты за июль 2019 года, на которой Зеленский и Юрченко, опубликовало движение "Чесно".

"Мы против произвола коррупционеров. Ведь именно из-за коррупции, схем и откатов имеем целый комплекс проблем в стране. Сделаем их вместе!", - обращался Юрченко к избирателям.

"Все сказано нашим названием. "Слуга народа" - это не просто слова. Сделаем их еще раз!", - заявлял Зеленский.

Автор: @chesno.movement

На выборах Юрченко избрали нардепом по 211 округу в Голосеевском районе Киева от президентской партии.

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В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки Юрченко. Бюро подготовило проект подозрения, но не могли его вручить без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова подписала подозрение. Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Нардеп попросил передать ему через посредника $13 тыс. взятки за внесение предложений в законопроект "Об управлении отходами". И в дальнейшем еще $200 тыс. для подкупа депутатов - членов Комитета, по данным следствия.

Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

Две недели назад Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля во Львове и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя, по сообщению СМИ. Нардеп Гео Лерос опубликовал фото протокола об административном правонарушении и заключения медосмотра о наркотическом опьянении. Юрченко это отрицает. В партии "Слуга народа" призвали депутата сложить мандат.