Скандальный нардеп Юрченко говорит, что не наркоман

Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа". Фото: @sluganarodu.yurchenko.211

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, который на прошлой неделе на Ford Mustang попал в ДТП, заявил, что не был в состоянии наркотического опьянения.

Депутат заявил, что сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не нашли запрещенные вещества, сообщает "24 канал".

Юрченко обвинил врачей в фальсификации результатов анализов.

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"Я знаю, что ничего не употреблял. Даже не думал, что врачи фальсифицируют анализы народного депутата в присутствии правоохранительных органов. Я не употреблял наркотики никогда в жизни", - заявил нардеп.

Касательно телефона, который он выбил из рук водителя Volkswagen Всеволода Боровца, нардеп говорит, что сделал это, потому что подумал о провокации.

На прошлой неделе Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля во Львове и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя, по сообщению СМИ. Нардеп Гео Лерос опубликовал фото протокола об административном правонарушении и выводе медосмотра о наркотическом опьянении. В партии "Слуга народа" призвали Юрченко сложить мандат.