"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера

Сын Дмитрия Разумкова Александр сказал, что его отец приносил больше денег, когда был в должности спикера.
Об этом Разумков-младший рассказал в эфире программы на телеканале ICTV.
В программе "Ранок разом" экс-спикер катался с сыном на велосипеде.
"Как лучше, когда отец был председателем Верховной Рады, или как сейчас?", - спросила телеведущая. На что сын Разумкова ответил: "Когда он был главой Верховной Рады".
"А почему?"
"Потому что больше денег".
Спикер похвастался рекордом, что проехал на велосипеде 101 км. Рассказал, что в Верховной Раде любят кататься на велосипеде Юрий Бойко, Ярослав Железняк.
Также сказал, что будет вакцинироваться. "Дважды успел переболеть. Жена болела, она вакцинирована. Я немного позже буду вакцинироваться", - заявил.
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7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.
Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.
8 ноября бывший спикер опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа".
Депутаты от "Слуги народа", которые захотят вступить в объединение Разумкова, должны сложить мандаты, заявили в президентской фракции.
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