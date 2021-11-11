"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера

Разумков с сыном катался на велосипеде.

Сын Дмитрия Разумкова Александр сказал, что его отец приносил больше денег, когда был в должности спикера.

Об этом Разумков-младший рассказал в эфире программы на телеканале ICTV.

В программе "Ранок разом" экс-спикер катался с сыном на велосипеде.

"Как лучше, когда отец был председателем Верховной Рады, или как сейчас?", - спросила телеведущая. На что сын Разумкова ответил: "Когда он был главой Верховной Рады".

"А почему?"

"Потому что больше денег".

Спикер похвастался рекордом, что проехал на велосипеде 101 км. Рассказал, что в Верховной Раде любят кататься на велосипеде Юрий Бойко, Ярослав Железняк.

Также сказал, что будет вакцинироваться. "Дважды успел переболеть. Жена болела, она вакцинирована. Я немного позже буду вакцинироваться", - заявил.

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7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. 8 ноября бывший спикер опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа". Депутаты от "Слуги народа", которые захотят вступить в объединение Разумкова, должны сложить мандаты, заявили в президентской фракции.